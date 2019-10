Rauferei unter Brüdern endet im Krankenhaus

Am 12. Oktober um 2 Uhr kam es auf einem Parkplatz in Schwanenstadt zwischen zwei Brüdern im Alter von einem 23 und 25 Jahren aus Schwanenstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Nachdem die beiden vorher einige Lokale am Stadtplatz in Schwanenstadt aufgesucht und dort reichlich Alkohol konsumiert hatten, kam es am Parkplatz zu einer Rauferei zwischen den Männern.