Polen nach 2:0 gegen Nordmazedonien fix bei EM!

Polens Fußball-Nationalteam hat sich am Sonntagabend das Ticket für die EM 2020 gesichert! Bayern-Star Robert Lewandowski und Co. besiegten in Warschau Nordmazedonien mit 2:0 und können damit in den ausstehenden Spielen nicht mehr aus den Top zwei der Gruppe G verdrängt werden. Die Polen führen weiter drei Punkte vor dem in Slowenien mit 1:0 siegreich gebliebenen Verfolger Österreich.