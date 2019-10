„Vermisster“ Ehemann (74) betrunken aufgegriffen

Große Sorgen hat ein 74-Jähriger seiner Ehefrau bereitet, als der Mann am Samstag im Zuge der Schwammerlsuche in einem Waldstück im oberösterreichischen Sankt Johann am Walde plötzlich spurlos verschwand. Nachdem die 69-Jährige zunächst selbst erfolglos nach ihm gesucht hatte, schlug sie bei der Polizei Alarm - eine groß angelegte Suchaktion samt Hubschrauber war die Folge. Nach Stunden tauchte der Mann schlussendlich wieder auf - und zwar überraschend im Zuge einer Polizeikontrolle im Auto eines Freundes. Mit diesem hatte der Mann in der Zwischenzeit in einer Hütte gezecht …