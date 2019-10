Fünffachmord in Kitzbühel: „Eine Tat unserer Zeit“

„Das Gute und das Böse sind einander so nah“

Beim Interview mit der „Krone“ sitzt der gebürtige Mellauer (Bregenzerwald) im Arbeitszimmer seines hübschen Hauses in Vorarlberg, durch die Fenster sind Wiesen und Wälder zu sehen. Die Welt hier – eine friedliche; eine völlig andere als die, mit der er beruflich konfrontiert ist. Diese „Spaltung“ – Haller relativiert sie: „Das Gute und das Böse sind einander so nah“, sagt er, „denn wir alle haben negative Teile in uns.“ Nachsatz: „Und das wissen wir auch.“