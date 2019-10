Ex-Obdachlose berichteten über ihre Schicksale

Es waren tragische und berührende Geschichten, die ehemalige Obdachlose am Donnerstagabend bei einer Lesung im Gasthaus „Alte Welt“ am Linzer Hauptplatz aus ihrem Leben berichteten. Eines war allen gemeinsam: Jeder war schon am absoluten Tiefpunkt angelangt, hatte es aber geschafft, sich wieder aufzurappeln.