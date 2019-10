Fachhochschule setzt jetzt auf Energie der Sonne

Auf modernste Stromgewinnung setzt die Fachhochschule Burgenland. Am Standort in Eisenstadt wird jetzt nämlich eine hochmoderne Fotovoltaikanlage installiert. Sie soll jährlich rund 300.000 kWh Strom liefern. Das entspricht in etwa dem durchschnittlichen jährlichen Verbrauch von 100 regulären Haushalten.