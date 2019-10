Viertelfinal-Aus! Thiems Siegesserie zu Ende

Der Lauf von Dominic Thiem in Asien ist zu Ende gegangen. Österreichs Tennis-Ass unterlag dem Italiener Matteo Berrettini am Freitag im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers von Shanghai in zwei Sätzen. Der starke Aufschläger aus Rom siegte in einem ausgeglichenen Match mit 7:6(8),6:4. Thiem verpasste damit seinen achten Sieg in Folge, nachdem er zuletzt in Peking den Titel geholt hatte.