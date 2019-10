„Katastrophe“: Hofer schließt Großlager in NÖ

Der Lebensmitteldiskonter Hofer schließt per Ende März 2020 seine Zweigniederlassung und das Großlager im niederösterreichischen Loosdorf. Rund 300 Beschäftigte sind von der Schließung betroffen. Für diese soll es laut dem Unternehmen möglich sein, in eine andere Zweigniederlassung in Österreich zu wechseln. Verhandlungen über einen Sozialplan laufen bereits.