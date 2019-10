Kontrahent in Bauch geschossen: 13 Jahre Haft

„Das Unheilvollste, was er gemacht hat“

Mit der Pistole schoss der Kosovare dann auf den 41-Jährigen. „Das war das Unheilvollste, was er in seinem Leben gemacht hat“, hielt Verteidiger Rudolf Mayer fest. „Dazu steht er. Er sagt, in dem Moment war es ihm egal, was mit dem geschieht - das genügt in Österreich für einen Mordversuch.“ Das Opfer wurde ins Landesklinikum Amstetten eingeliefert und dort vorübergehend auf der Intensivstation behandelt.