Schuss aus illegaler Waffe: „Es war Notwehr“

Den Schuss auf einen 41-jährigen Rumänen gibt er zu, doch er will in Notwehr gehandelt haben: Jener 42-jährige Verdächtige, der im niederösterreichischen Amstetten nach einem blutigen Streit unter Bekannten festgenommen wurde, und ein leicht verletzter 25-Jähriger haben nun gegenüber der Polizei Licht in die Geschehnisse vom Samstag gebracht. Das 41-jährige Schussopfer ist stabil. Die Tatwaffe besaß der mutmaßliche Schütze illegal.