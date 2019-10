Asylwerber als Security? Schlagabtausch im Landtag

Fischer hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass dem nicht so sei, und bekräftigte dies in der Fragestunde im Landtag erneut. „Es gibt eine Diskrepanz zwischen in den Raum gestellten Behauptungen und der Realität“, so die Landesrätin. Außerdem warf sie Abwerzger vor, ihre politische Verantwortung und die operative Leitung der TSD zu vermischen. „Sie vermengen das bewusst, um es zu skandalisieren“, meinte Fischer in Richtung des freiheitlichen Klubobmanns.