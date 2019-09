Tiroler Asylheime: Hunderte Vorfälle verschwiegen

Alle 80 Unterkünfte rund um die Uhr bewachen

Gefordert wird eine Bestreifung (Bewachung) aller 80 Grundversorgungseinrichtungen in Tirol sowohl in der Nacht als auch am Tag. Es brauche mehr und vor allem flexibleres Sicherheitspersonal, das im Notfall (allein von Jänner bis Juli ereigneten sich angeblich 111 derartige Notfälle) schnell reagieren könne.