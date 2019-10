Nick Cave: Der Kampf gegen die ewige Trauer

Elegische Stimmung

Rhythmus findet auf „Ghosteen“ praktisch nicht statt, die Bad Seeds haben hier eher wenig zu tun. Dass diese Band infernalisch rocken kann - man erinnert sich, muss dafür jedoch ein Weilchen zurückdenken. „Ghosteen“ ist natürlich keine schlechte Platte. Man muss die elegische Stimmung zulassen, sich freiwillig in den Schmerzenssog begeben. Am schönsten - wenn auch kaum weniger mit Ambient-Gospel aufgeladen als die zehn Stücke davor - gelingt zum Abschluss das 14-minütige „Hollywood“. „I‘m just waiting now/for peace to come“, singt Cave - man wünscht ihm allen Seelenfrieden der Welt.