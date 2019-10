Psychiaterin: „Für ihn ist Welt zusammengebrochen“

Eifersucht hat auch mit „Besitzergreifen“ zu tun

Im Fall von Andreas E. und Nadine H., die in sehr jungen Jahren zusammengekommen sind, spricht Roßmanith auch von einem „Besitzergreifen“ gegenüber der anderen Person. So habe Andreas E. sich seine Ex-Freundin nach seinem eigenen Vorbild erschaffen. „Aber wehe, wenn diejenige Person dann erwachsen wird und aus der bestehenden Form ausbricht. Dann kann es zu einer Katastrophe kommen“, versucht die Therapeutin die Eifersucht des Tatverdächtigen zu beschreiben. „Menschen, die lieben und in Beziehungen sind, müssen lernen, den anderen in Freiheit zu lieben und zu respektieren. Das ist eine Kunst im Leben.“