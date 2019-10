Romy Schneiders „Sissi“-Perücke wieder aufgetaucht

Im August 1955 entstand in Wien, unter der Regie von Ernst Marischka, die legendäre „Sissi“-Trilogie mit der damals erst sechzehnjährigen Romy Schneider in der Rolle der jungen Kaiserin Elisabeth. Um den langen Haaren der Kaiserin gerecht zu werden, fertigte der Perückenmacher Fritz Brennig in wochenlanger Handarbeit eine etwa zwei Kilo schwere Perücke mit Silbersternen für Romy Schneider an.