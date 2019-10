Operation „Stern“ erfüllt die Pflicht

Die Online-Wartezeitenliste für Operationen in den Salzburger Kliniken gibt es seit vergangener Woche. Der erste Eindruck ist aber etwas irritierend. Drei Kategorien, sieben Krankenhäuser, Anzahl der angemeldeten Patienten inklusive Sonderklasse und der Wartezeitraum für eine OP in Wochen. Die Pflicht erfüllt, mehr aber auch nicht.

Gerade den Salzburger Sozialdemokraten geht dies nicht weit genug. Sie wollen per Landtagsantrag das genauere und übersichtliche Modell der Kliniken in Niederösterreich einfordern.

Dort werden statt der zahlreichen Sterne in einer Art Excel-Sheet die Wartezeiten der Krankenhäuser in 15 verschiedenen medizinischen Bereichen übersichtlich dargestellt. Eine neue Hüfte? In Hainburg sechs, in Scheibbs 47 Wochen Wartezeit. Das ist Information.