Bauernkammer findet bei Skandal „nix zu meckern“

Wirtschaftlich zerstört

Wolfgang Mayrhuber aus Taufkirchen an der Trattnach wollte wieder in die Landwirtschaft einsteigen und Zuchttiere verkaufen – nach der „kranken“ Lieferung im Jahr 2016 ist ihm das aber nicht mehr möglich. Der Bauer versuchte, Hilfe von der Landwirtschaftskammer zu bekommen – vergeblich. „Der Kammer ist anscheinend nicht bewusst, dass sie Aufsichtspflicht hat, was schwarz auf weiß in den Statuten des Zuchtverbandes steht“, so Mayrhuber.