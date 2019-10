Stadionwald-Halbzeit: Mehr als 100.000 Besucher

Gestern war die Museumsnacht. Warum hat For Forest nicht daran teilgenommen?

Dass wir nicht daran teilgenommen haben, ist halb richtig. Der Stadionwald war in der Langen Nacht der Museen auf Wunsch von LH Peter Kaiser bis 24 Uhr zu besichtigen, aber wir waren nicht Teil des Programms. Das leuchtet mir nicht ein! Der Stadionwald ist ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum, aber wir verlangen keinen Eintritt und verkaufen auch keine Tickets. Ich glaube, das ist der wahre Hintergrund, warum wir nicht in das Programm aufgenommen wurden.