Die SPÖ schaltet jetzt die Korruptionsjäger ein

„Die rechtliche Beurteilung von möglichen strafrechtlichen Verfehlungen obliegt den Strafverfolgungsbehörden. Diese sind nun am Zug“, sagt Walter Steidl (SPÖ), der jetzt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einschaltet. 1,26 Millionen Euro wurden vor 2015 innerhalb von drei Jahren von einer privaten Reinigungsfirma falsch beziehungsweise doppelt verrechnet – Rückforderung gab es aber keine. Dies bestätigte auch der Landesrechnungshof und dieser Bericht sorgte am vergangenen Mittwoch für hitzige Diskussionen im Landtag: Spitalsreferent Christian Stöckl (ÖVP) kündigte an, das Ergebnis noch einmal zu prüfen.