Kult-Kicker heiratet eine sexy Insta-Bikini-Braut

Kate Wright der Instagram Star

Die schöne Britin ist zwölf Jahre jünger als der Kult-Kicker, wurde durch eine Reality-TV-Show berühmt und verdient ihr Geld nun mit aufreizenden Fotos im knappen Bikini an sonnigen Orten. Insgesamt hat sie eine Million Follower auf Instagram. An ihrem Polterabend glänzte die 28-jährige Schönheit in einem Hauch von nichts - siehe unten.