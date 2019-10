Freundin von Mieter seit mehreren Wochen vermisst

Nach den Bluttaten in Wien und Niederösterreich gab es am Donnerstag zum dritten Mal in 24 Stunden Mordalarm. Im Keller eines Hauses in Wien-Floridsdorf stießen von bestialischem Gestank alarmierte Bewohner auf sterbliche Überreste in einer Tiefkühltruhe - es handelt sich, wie berichtet, um menschliche Leichenteile! Süßlich-verwesender Gestank zog beim „Krone“-Lokalaugenschein am Nachmittag durch das Mehrparteienhaus in der Floridsdorfer Mengergasse.