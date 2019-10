Vor Messerattacke noch gemeinsam Kaffee getrunken

Mit vier, bis zu fünf Zentimeter tiefen, Stichwunden am Hals, liegt die Bosnierin (35) im Spital Gmunden. Dass sie am Leben ist, grenzt an ein Wunder, sind doch 75 Prozent des Halses verletzt. Am Mittwoch um 9 Uhr morgens war sie zu Fuß unterwegs, als ihr Ex-Mann, mit dem sie verabredet gewesen sein soll, über sie herfiel.