Mobile Reichweite: krone.at überholt orf.at!

krone.at hat nach Angaben der Österreichischen Web-Analyse Plus (ÖWA Plus 2019-II, Einzelangebote) mit 2.773.403 Unique Usern bzw. 42,1 Prozent Reichweite die bisherige eigene Bestmarke erneut übertroffen und befindet sich damit unter den Online-Angeboten der Tageszeitungen mit klarem Abstand auf Platz eins. Was uns besonders freut: Bei den auf mobilen Endgeräten erreichten Personen haben wir sogar orf.at überholt.