Kontrahent Pistole an Kopf gehalten: Cobra-Einsatz

Ein 43-jähriger Italiener ist am Mittwoch in Feldkirch (Vorarlberg) vom Einsatzkommando Cobra festgenommen worden, nachdem er einem 58-jährigen Nachbarn eine Pistole an den Kopf gehalten hatte. In der Unterkunft des in Feldkirch lebenden Mannes wurden 17 Schusswaffen und 500 Schuss Munition sichergestellt. Verletzt wurde niemand.