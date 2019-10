Sport in Linz soll digitalisiert werden

Sportstadt?

Auch wenn sich Linz als Sportstadt tituliert, sehe man laut ihm an der Evaluierung des städtischen Sportentwicklungsplans (SEP), wo die Linzer Sportpolitik seit Jahren steht. So wurde der SEP 2012 mit dem Plan ihn alle zwei Jahre zu evaluieren, verabschiedet. Dies geschah in den letzten sieben Jahren allerdings nur einmal, und zwar im Sportausschuss im Juni diesen Jahres. Und das mit einem ernüchternden Ergebnis.