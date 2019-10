Wirte warnen vor Teuerung

Eine Melange um 4,60 Euro statt um 2,70 Euro oder ein Schnitzel um fast 15 Euro - das könnte laut der Wirtschaftskammer drohen, wenn der Mindestlohn von 1700 Euro, wie er jetzt in landesnahen Gesellschaften vorgesehen ist, kommt. Denn die Gastwirte würden sich plötzlich im Wettbewerb mit dem Land um die Fachkräfte befinden. „Betrachtet man unseren Kollektivvertrag, so wird ersichtlich, dass dieser von einer Sekunde auf die andere außer Kraft gesetzt wäre. Wir haben keinen gesetzlichen Mindestlohn, der sich annähernd in dieser Höhe befindet“, sagt Spartenobmann Helmut Tury. Die Wirte müssten nachziehen, was höhere Lohnnebenkosten bedeute.