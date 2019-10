Rund um Klagenfurt: Bergwacht jagt Motocrosser

Illegale Karten im Netz

Beim Ortsaugenschein in ihrem Wald bei den Treimischer Teichen zeigte uns die Gutsverwalterin einige Single-Trails, die von Mountainbikern illegal angelegt wurden. „Im Internet finden sich auch noch Karten, auf denen diese Wege eingezeichnet sind“, ärgert sich Miller-Aichholz. „Wir haben kein Problem damit, wenn sich jemand zur Erholung in unserem Wald aufhält, sogar ein Fitness-Parcours wurde genehmigt. Doch die Motorräder und Mountainbikes verursachen große Schäden am Waldboden. Durch den Gummi-Abrieb kommt auch Microplastik ungehindert ins Erdreich und Grundwasser.“ Alle Versuche, im Guten auf die „Waldfrevler“ einzuwirken, scheiterten bisher: „Wenn wir Leute auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machten, wurden wir sogar beschimpft und attackiert.“