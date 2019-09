Fürsten-Leichnam aus Gruft nach Ungarn überstellt

Auf dem 2000 Quadratmeter großen, malerischen Grabhügel der Esterházys nahe Fertöd ruhen bereits die Großeltern und die Mutter von Fürst Anton II., deren Überreste aus Deutschland geholt wurden. Jetzt soll der Vater nachfolgen. Bisher lag der Leichnam in der Gruft in der Franziskanerkirche in Eisenstadt. „Bei starken Regenfällen gab es dort Wasserschaden“, erklärt Fürst Anton Rudolf. Diese Sorge plagt ihn nun nicht mehr. Die sterblichen Überreste von Anton Maria Esterházy wurden bereits in ein Bestattungsinstitut nach Sopron gebracht.