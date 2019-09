Wird kiffender „Migrant“ der nächste FPÖ-Skandal?

72 Stunden vorm Urnengang will die FPÖ anscheinend noch vier ideologische Schreckensszenarien aufzeigen - wieder in Form eines Videos unterteilt in grünen Blenden. Die Teilnahme von Martin Glier deutet darauf hin, dass die Produktion schon etwas älter sein dürfte. Er spielt das erste „Opfer“ der grünen Politik. Stichwort „CO2-Steuer“ und hohe Spritpreise, für die Blauen eine Folge von Grün.