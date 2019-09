Jeder 10. Zivi fliegt bei Sani-Prüfung durch

2800 Zivildiener gibt’s jedes Jahr in OÖ, das Gros meldet sich zur Rettung. Doch hier gibt’s die meisten Wehrdienstverweigerer, die es nicht schaffen: Knapp jeder zehnte Zivildiener scheitert an der Sanitäter-Prüfung. Das geht an die Substanz, weil mit 26,2% „Untauglichen“ nicht nur das Heer, sondern auch auf Zivis angewiesene Organisationen jeden Mann brauchen.