Fragen und Antworten zur NR-Wahl in Tirol

Wann öffnen die ersten Wahllokale und wann schließen die letzten?

Die ersten Wahllokale öffnen um 6.30 Uhr. Beispielsweise in den Gemeinden Schönwies, Tulfes, Pians, Rinn und Prutz. Manche schließen aber bereits wieder um 10 Uhr, etwa in Gramais und Hinterhornbach. Die letzten Wahllokale schließen um 17 Uhr, darunter auch die meisten in Innsbruck. Am kürzesten offen hat das Wahllokal in der Justizanstalt in Innsbruck-Völs. Dort kann man nur von 8 bis 8.30 Uhr wählen gehen.