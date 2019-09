Metallica-Frontman James Hetfield in Entzugsklinik

Muss erneut in Behandlung

Hetfield müsse - wie die meisten wahrscheinlich wüssten - seit Jahren immer wieder gegen seine Sucht kämpfen und nun „leider“ erneut ein Behandlungsprogramm aufnehmen, um wieder an seiner Genesung zu arbeiten, twitterten die drei anderen Bandmitglieder Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo am Freitagabend (Ortszeit). „Es tut uns wirklich leid, unseren Fans und Freunden mitteilen zu müssen, dass wir unsere bevorstehende Tournee durch Australien und Neuseeland verschieben müssen.“