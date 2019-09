Frau beißt Kamel aus Notwehr in die Hoden

Tatort: ein privater Zoo in Grosse Tête im US-Bundesstaat Louisiana. Dort wollte ein Ehepaar mit Hund eine nette Zeit verbringen - doch der Tierparkbesuch endete mit einer gefährlichen Auseinandersetzung mit Kamel „Caspar“, das von der verzweifelten Frau in Notwehr am Ende in die Hoden gebissen wurde.