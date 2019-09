Erfinder des Labradoodle bereut seine Züchtung

Anfang der 2000er-Jahre anvancierte Labradoodle zum In-Geschenk für Kinder in New York, die unbedingt ein lebendes Haustier haben wollen. „Er verliert keine Haare, hat die liebenswürdige Persönlichkeit eines Labradors und die Intelligenz eines Pudels. Was will man als Eltern mehr?“, pries eine Hundetrainerin damals die Vorzüge des Hundes, der sich immer mehr zum Trend-Haustier entwickelte, das sich auch bei Promis großer Beliebtheit erfreute.