Großes Casting in Tirol für zwei TV-Produktionen

Es ist so weit! Wer bei den neuen Folgen der beiden beliebten TV-Produktionen „Der Bergdoktor“ und „Soko Kitzbühel“ als Komparse, Statist, Kleindarsteller und Schauspieler dabei sein will, kann sein Glück beim Casting im Veranstaltungszentrum Kaisersaal in St. Johann in Tirol versuchen. Der Startschuss fällt um 14 Uhr, am Samstag geht‘s weiter.