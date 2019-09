Mit Jausenmesser auf vier Menschen eingestochen

Zunächst ging der mutmaßliche Täter in einer Wohnung in der Mariahilfstraße auf zwei Frauen (45, 66) los und stach ihnen in Arme und Rücken. Die beiden ergriffen die Flucht und wollten sich in einer anderen Wohnung verstecken. Der 24-Jährige verfolgte die beiden Opfer. Er versetzte der Bewohnerin (62), die die beiden Frauen in ihre Wohnung lassen wollte und noch bei der Wohnungstüre stand, einen Stich in den Arm.