Ex-Diktator Franco darf umgebettet werden

Über die Umbettung der Gebeine Francos wird in Spanien schon seit Langem gestritten. Sein monumentales Mausoleum im Valle de los Caidos (Tal der Gefallenen) nordwestlich von Madrid ist seit Jahren eine Pilgerstätte für Rechte und Rechtsextreme. Die Regierung will Francos Überreste daher in einem kleineren Grab außerhalb von Madrid neu beisetzen.