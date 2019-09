Horror-Ikone Sid Haig mit 80 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten für alle Horror-Fans: Kult-Schauspieler Sid Haig, der als Captain Spaulding in den Grindhouse-Filmen von Rob Zombie, „Haus der 1000 Leichen“ und „Devil‘s Rejects“, weltberühmt wurde, ist am Wochenende im Alter von 80 Jahren verstorben, wie seine Gattin in einem berührenden Instagram-Posting bestätigte. In „3 from Hell“ hat Haig ab 27. September hierzulande noch einen letzten Auftritt in seiner Paraderolle als Captain Spaulding.