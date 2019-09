„Es muss rascheln“: Metaller fordern +4,5 Prozent

Industrie mahnt zur Mäßigung

Anderer Meinung sind die Verhandler der Metalltechnischen Industrie, in der rund 135.000 der 190.000 Beschäftigten des gesamten Metallsektors arbeiten: Durch die Handelskonflikte gebe es eine große Unsicherheit, ein Fünftel der Betriebe erwarte eine schlechtere Geschäftslage in den nächsten Monaten. Auf dem wichtigsten Exportmarkt Deutschland schrumpfe die Wirtschaft. Außerdem seien die Lohnerhöhungen im Vorjahr bereits besonders hoch ausgefallen (siehe Grafik unten). Damals gab es ein durchschnittliches Plus von 3,46 Prozent.