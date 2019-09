J. Lo: Heißer Auftritt im Versace-Kult-Nacktkleid

Die Suchanfragen stiegen an, als Jennifer Lopez 2000 bei den Grammy-Awards das heute legendäre „Jungle Dress“ trug. In diesem Moment erkannte Google, dass die Menschen nicht nur Informationen, sondern auch Bilder finden wollten - die Idee zur Bildersuche war geboren. Am Freitagabend schritt Lopez am Ende der Mailänder Versace-Show in einer Neuauflage des ikonischen Kleides durch die Halle.