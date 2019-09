Verirrte Bergsteigerin am Schoberstein gerettet

Eine 23-Jährige aus dem Bezirk Amstetten wanderte am 21. September gegen Mittag von Steinbach/Attersee am markierten Weg zum Gipfel des Schobersteins in 1037 Meter Seehöhe. Beim Abstieg kam sie vom Weg ab und stieg im weglosen Gelände im Nahbereich vom unmarkierten „Reitsteig“ in Richtung Weißenbachtal ab. Gegen 18 Uhr traute sich die Bergsteigerin nicht mehr weiter und rief mit dem Handy ihre Mutter an.