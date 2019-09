Migranten wollten als „Volleyballteam“ in Schweiz

Der Plan ist nicht aufgegangen: Die griechische Polizei hat zehn Migranten festgenommen, die sich als Volleyballmannschaft ausgegeben hatten und so von Athen in die Schweiz fliegen wollten. Die Beamten am Flughafen bemerkten jedoch, dass die vorgezeigten Pässe der jungen Syrer nicht mit den Identitäten der Reisenden übereinstimmten.