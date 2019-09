Hunde-Laufleine als Falle für Zweiradlenker

Unfall beim Gassigehen mit Hund in Wien-Floridsdorf: Freitag nach der Dämmerung ging ein Pensionist (56) mit seinem Vierpfoter „Felix“ an der Laufleine entlang der Mayerweckstraße spazieren. Das 15-Kilogramm-Bröckerl befand sich schnüffelnd auf dem Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Gehsteig an der langen Leine. Als ein Motorradfahrer aus der Gegenrichtung angebraust kam, machte der spanische Mischlingsrüde vor Schreck aber einen Luftsprung und rannte direkt auf die Fahrbahn los statt von dem Gefahrenbereich weg.