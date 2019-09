Zweite Gewalttat in Familie: Gemeinde unter Schock

Thomasberg bei Edlitz im südlichen Niederösterreich steht unter Schock, nachdem es in der Gegend bereits zum wiederholten Male zu einer brutalen Gewalttat kam. Wie berichtet, war am Montagabend die wohlhabende Emma Sch. in ihrem Anwesen attackiert und erschlagen worden. Vor drei Jahren war die Familie des Opfers bereits ins Visier Krimineller geraten, die Schwester des nunmehrigen Mordopfers wurde damals in ihrem Eigenheim überfallen. Indes wird der mutmaßliche Täter im Krankenhaus polizeilich bewacht, er war auf seiner Flucht von einem Lkw erfasst worden.