Nach Beschimpfungen: Ronaldo-Botschaft an Fans!

„Lernen müssen wir alle“

Gewohnt cool und gelassen blieb der 34-Jährige. Erst in der Schlussminute gab es eine Geste in Richtung der Zuseher. Der Portugiese, der mit einem Hattrick Atletico in der Vorsaison aus der Champions League gekickt hatte, legte sich mit den Fans an und signalisierte, dass sie zu viel reden würden. Provozieren wollte er sie laut eigenen Angaben aber nicht „Lernen, wir alle müssen lernen“, schildert er gegenüber einem Reporter von „El Chringuito“, als er auf diese Geste angesprochen wurde.