Leichtathleten noch länger in der Warteschleife

Am Donnerstag sah er in Linz Leichtathletik-Weltklasse, als Pawel Wojciechowsky beim Lentos Jump der Stabhochspringer 5,73m überquerte. Am Freitag saß OÖLV-Präsident Stefan Bachl dann mit Vorgänger Hubert Lang der Spitze des Sportlandes Oberösterreich gegenüber. „Die Gespräche waren gut“, war Bachl nach jenem Meeting optimistisch, bei dem er in Sachen der versprochenen Ersatzstätten nach dem Gugl-Rauswurf die Wünsche der Leichtathleten deponierte: