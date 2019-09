Seereinigung unter der Oberfläche

Die gute Nachricht zuerst: Die Burgenländer sind sehr umweltbewusst und trennen ihren Müll ordentlich. Aber auch hier gibt es schwarze Schafe und so mancher Wiener oder Niederösterreicher fährt extra hierher um seinen (Sperr-) Müll illegal zu entsorgen. Getreu der Devise „Aus den Augen, aus dem Sinn“, wird alter Schrott häufig in einen See oder Bach geworfen. Der Neufelder See wurde jetzt von engagierten Ehrenamtlichen gereinigt. 240 mit Müllsäcken ausgerüstete Helfer durchkämmten das Ufer, während rund 50 Taucher in stundenlanger Arbeit den gesamten Grund des Gewässers absuchten und säckeweise Unrat an die Oberfläche brachten - darunter Sonnenschirme und Liegestühle.