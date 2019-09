Saisonauftakt für die Black Wings

„Es macht allen richtig Spaß“

„Die Intensität im Training ist um einiges höher, die Vorbereitung war richtig hart. Und es herrscht ein ganz anderes Klima“, sagt der nach einem Kreuzbandriss wieder einsatzfähige Abwehr-Routinier Mario Altmann. „Es wird viel mehr kommuniziert. Es macht allen richtig Spaß, man geht gerne in jedes Training“, so Brian Lebler, der die Black Wings auch in dieser Saison als Kapitän aufs Eis führen wird. Rowe selbst, der in der Offensive Kreativität fordert und seine Mannen defensiv näher am Gegner sehen will, ist zufrieden. Und so soll der erwähnte Spaß ab heute auch zählbare Punkte bringen