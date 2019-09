Angehörige des Opfers geben Lehrling keine Schuld

In Weichselbaum an der burgenländisch-ungarischen Grenze wird am Montag jene 19-Jährige begraben, die in Fehring von ihrem Freund versehentlich erschossen worden war. Der junge Steirer konnte erst am Freitag befragt werden. Ihm bleibt ein schwacher Trost, denn die Angehörigen des Opfers geben ihm keine Schuld.