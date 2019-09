Feste in der Altstadt spalten die Stadtregierung

„Ich verstehe langsam überhaupt nichts mehr“, meint Preuner in Richtung Auinger. Nach Neutorsperre, der letztlich abgesagten Bebauung des Paumannparks in Lehen und der Erweiterung der Spedition Gebrüder Weiss in Schallmoos sei das der vierte „Umfaller“ der SPÖ. „Ich mag den Bernhard Auinger, aber er soll sagen was er will.“ Die SPÖ will übrigens am Montag ihr eigenes Konzept zu Festen in der Altstadt präsentieren.